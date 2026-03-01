Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BUNDESWEHR

Hubschrauber der Bundeswehr – Technik und Einsatz

WELTStaffel 1Folge 12vom 01.03.2026
Hubschrauber der Bundeswehr – Technik und Einsatz

Hubschrauber der Bundeswehr – Technik und EinsatzJetzt kostenlos streamen

BUNDESWEHR

Folge 12: Hubschrauber der Bundeswehr – Technik und Einsatz

62 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Dank ihrer Mobilität und Flexibilität spielen Militärhubschrauber bei Land-, See- und Lufteinsätzen der Bundeswehr eine wichtige Rolle. Sie werden für Transport-, Kampf- und Rettungseinsätze dringend benötigt. Unabhängig von den klimatischen oder geographischen Bedingungen müssen die Maschinen stets zuverlässig und schnell fortbewegt werden können. Die Reportage stellt verschiedene Helikoptermodelle vor und bietet einen Einblick in das Training des Hubschrauber-Geschwaders 64.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BUNDESWEHR
WELT
BUNDESWEHR

BUNDESWEHR

Alle 1 Staffeln und Folgen