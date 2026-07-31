Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BUNDESWEHR

Test Extrem – Die Spezialprüfer der Bundeswehr

WELTFolge vom 31.07.2026
Test Extrem – Die Spezialprüfer der Bundeswehr

Test Extrem – Die Spezialprüfer der BundeswehrJetzt kostenlos streamen

BUNDESWEHR

Folge vom 31.07.2026: Test Extrem – Die Spezialprüfer der Bundeswehr

51 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Jedes Jahr beschafft die Bundeswehr für zig Milliarden Euro neue Ausrüstung. Doch bevor sie es zur Truppe schafft, muss sie beweisen, dass sie schlagkräftig und sicher ist. Verantwortlich dafür ist das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr - kurz BAAINBw. WELT TV ist dabei, wie Laser gegen Drohnen eingesetzt werden, per Beschuss die Stabilität von Panzerglas geprüft und mit virtueller Realität Häuserkampf geübt wird.

Alle verfügbaren Folgen