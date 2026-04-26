U-Bootklasse 206 Alpha - Letzte Schleichfahrt Richtung SchrottplatzJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.04.2026: U-Bootklasse 206 Alpha - Letzte Schleichfahrt Richtung Schrottplatz
43 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6
Jahrzehnte lang war die U-Bootklasse 206 Alpha das Rückgrat der deutschen U-Boot-Flottille. Die verhältnismäßig kleinen U-Boote mit je etwa 26 Mann Besatzung wurden im Herbst 2010 in Eckernförde außer Dienst gestellt. WELT-Reporter Mick Locher erzählt in seiner Reportage vom Leben an Bord. Er war beim Übungsschießen dabei, absolvierte einen fünftägigen U-Boot-Rettungskurs und sprach mit den Menschen, deren Arbeitsplatz tief unter Wasser war.
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Genre:Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt