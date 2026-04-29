Carrier Strike Group 8 - Manöver auf hoher See (2)Jetzt kostenlos streamen
BUNDESWEHR
Folge vom 29.04.2026: Carrier Strike Group 8 - Manöver auf hoher See (2)
50 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Während der Trainingsoperation müssen die 5.600 Besatzungsmitglieder der USS Harry S. Truman körperliche Schwerstarbeit leisten. Mehrere tausend Starts und Landungen werden die Seeleute durchführen und auswerten, bis jedes noch so kleine Detail sitzt. Denn in einem Gefecht können wenige Sekunden über das Überleben der Piloten und der Besatzung an Bord entscheiden.
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Genre:Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt