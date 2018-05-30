Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 30.05.2018: Marissa unter der Haube
22 Min.Folge vom 30.05.2018
Seit Marissa Lopez bei „The Next Great Baker” gewonnen hat, ist sie fest im Carlo's Bakery-Team integriert. Jetzt steht Marissa kurz vor ihrer Hochzeit und bestellt selbst einen Kuchen beim Cake Boss. Buddy freut sich - bis er erfährt, was die Braut will: einen Bräutigam-Kuchen mit Zigarre-rauchendem Fisch und Kühlbox zur Überraschung ihres Verlobten! Mauro und Madeline sind inzwischen auf dem Weg nach Italien, um ihren Sohn zu besuchen. Der genießt die Freiheiten seines Auslandstudiums in vollen Zügen, und die Eltern wollen sich nun vergewissern, dass ihr Sprössling auch wirklich fleißig studiert.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.