Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 06.06.2018: Let’s Rock’n’Roll!
22 Min.Folge vom 06.06.2018
Kunde Carlos stammt aus Kolumbien und ist ein echter Kaffee-Experte. Zusammen mit Gattin Lily führt er einen Coffee-Shop in New York und möchte zur Feier ihres vierjährigen Bestehens eine Torte bei Buddy bestellen. Thematisch würden altmodische Jutesäcke passen, aus denen Kaffeebohnen rieseln, dampfende Kannen oder ein Sombrero, wie ihn die Erntehelfer tragen. Und was die Füllung betrifft, hat der Cake Boss klare Vorstellungen: Seine köstliche Vanille-Buttercreme gemischt mit Carlos kolumbianischem Kaffee. Außerdem in dieser Episode: Zu ihrem sechsten Geburtstag will Gwen eine echte Rockstar-Party mit adäquatem Rockstar-Kuchen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.