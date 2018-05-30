Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 30.05.2018: Die Backenzahn-Torte
22 Min.Folge vom 30.05.2018
Die ganze Konditorei strahlt, als Buddy und seine Kollegen eine gigantische Torte in Form eines Backenzahns modellieren, der in einer Zahnarztpraxis zur Feier des Dentalhygiene-Monats angeschnitten wird. Um das frische, saubere Mundgefühl perfekt zu machen, hat dieser Kuchen sogar eine Mintcreme-Füllung. Und da zur gleichen Zeit ein Milchzahn von Söhnchen Carlos wackelt, kann Cake Boss Buddy seine eigenen dentalmedizinischen Fähigkeiten perfekt zur Schau stellen. Madeline und Mauro bekommen inzwischen eine Tortenbestellung für einen Sweet 16 Geburtstag, der mit einem großen Maskenball gefeiert werden soll.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.