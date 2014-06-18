Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 18.06.2014: Besessen von Burgern
23 Min.Folge vom 18.06.2014Ab 6
Zur Feier des „National Hamburger Month“ erhält Superbäcker Buddy Valastro einen Auftrag, bei dem ihm das Wasser im Mund zusammenläuft. Er soll eine gigantische Cheeseburger-Torte beisteuern und bereitet sich mit seinen Jungs optimal auf diese Challenge vor: Alle machen beim traditionellen Burger-Wettessen mit und fighten um die Krone des „Hamburger King“. Außerdem backen der „Cake Boss“ und sein Team den Motto-Kuchen für die amerikanische Krebshilfe, mit dem der große Staffellauf der Spendenorganisation eröffnet wird.
