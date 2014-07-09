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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die Prinzen-Torte

TLCFolge vom 09.07.2014
Die Prinzen-Torte

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 09.07.2014: Die Prinzen-Torte

22 Min.Folge vom 09.07.2014Ab 6

In dieser Episode von „Cake Boss“ müssen Buddy Valastro und seine Mitstreiter alles geben: Ein Kunde hat eine riesige Kronleuchter-Torte bestellt, die zur Feier des Tages auch noch kopfüber serviert werden soll! Die Verzierung des süßen Lüsters muss also bombensicher angebracht sein, um einen ungewollten Schokoregen zu vermeiden. Außerdem steht die Taufe von Baby Carlo ins Haus, und Buddy zieht alle Register, um diesen Tag zu einem echten Familien-Highlight zu machen.

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