Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 16.07.2014: Nachwuchs-Bäcker im Einsatz
22 Min.Folge vom 16.07.2014Ab 6
In dieser Episode darf Buddy Valastro eine Hochzeitstorte kreieren, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat: Da die Brautleute eingefleischte Dino-Fans sind, muss der „Cake Boss“ auf Rosen und Schleifen verzichten und sich stattdessen Anregungen im Paläontologischen Museum holen, um den gewünschten Dryptosaurus-Kuchen naturgetreu hinzubekommen. Und die Hochzeitsromantik ist ansteckend: Nach zehn glücklichen Jahren mit seiner geliebten Lisa erneuert Buddy sein Eheversprechen.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.