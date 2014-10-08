Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 08.10.2014: Sorge um Mama
22 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 6
Buddy Valastro ist außer sich vor Sorge, als seine geliebte Mutter Mary nach Hoboken zurückkommt, um mit der Familie die Osterfeiertage zu verbringen. Bei der 65-Jährigen wurde nämlich ALS diagnostiziert, eine schwere <http://de.wikipedia.org/wiki/Degeneration> Erkrankung des motorischen Nervensystems <http://de.wikipedia.org/wiki/Nervensystem>. Um die Krankheit zu bekämpfen, müssen nun einige wichtige Entscheidungen getroffen werden. Die Stimmung ist gedrückt. Doch Buddy möchte seine Mama aufmuntern und beschließt, eine nie dagewesene Torte für sie zu backen: nach einer völlig neuen Rezeptur und einem einzigartigen Design!
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.