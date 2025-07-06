Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 06.07.2025: Steg ins Glück
21 Min.Folge vom 06.07.2025
Ein junges College-Paar aus Dexter, Missouri, steht vor einem mutigen Neuanfang: Sie wollen das Leben am Meer gegen den Alltag in den USA eintauschen. Utila in Honduras scheint wie gemacht für ihren Wunsch nach Ruhe, Ursprünglichkeit und Gemeinschaft. Ohne Autos, Lärm und Zeitdruck hoffen sie, hier ihr Traumhaus zu finden – ein Zuhause am Wasser, das nicht nur erschwinglich ist, sondern auch all ihre Vorstellungen vom karibischen Leben erfüllt.
