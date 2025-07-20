Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

HGTVFolge vom 20.07.2025
21 Min.Folge vom 20.07.2025

Ein junges Paar möchte dem eiskalten Pittsburgh den Rücken kehren und auf der karibischen Insel Vieques ein neues Kapitel beginnen. Sie wünschen sich ein entspanntes Leben in einer kleinen Gemeinde mit leeren Stränden, Platz für ihre Hunde und einem guten Blick aufs Meer. Da sie sich mit Renovierungen auskennen, ist auch ein Fixer Upper kein Hindernis.

