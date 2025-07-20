Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 20.07.2025: Die Bärenhöhle
21 Min.Folge vom 20.07.2025
Ein junges Paar möchte dem eiskalten Pittsburgh den Rücken kehren und auf der karibischen Insel Vieques ein neues Kapitel beginnen. Sie wünschen sich ein entspanntes Leben in einer kleinen Gemeinde mit leeren Stränden, Platz für ihre Hunde und einem guten Blick aufs Meer. Da sie sich mit Renovierungen auskennen, ist auch ein Fixer Upper kein Hindernis.
