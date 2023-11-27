Cash für Chrom
Folge vom 27.11.2023: Klaus und die Gas Monkeys
45 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Der Hamburger Kfz-Profi Klaus Borrmann und sein Kumpel Mirco cruisen auf der Suche nach chromblitzenden Kultkarossen durch den Bundesstaat Texas. Dort legt das Duo bei Richard Rawlings und seinen „Gas Monkeys“ einen Zwischenstopp ein. Werden die beiden US-Car-Experten in Zukunft Geschäftspartner? Danach hat der „Route 66“-Boss einen Klassiker auf vier Rädern im Fokus. Und mitten im Nirgendwo bekommen die Besucher aus Deutschland leuchtende Augen. In den mit V8-Boliden gefüllten Hallen fühlen sich Klaus und Mirco wie „Charlie in der Schokoladenfabrik“.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.