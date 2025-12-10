Castle
Folge 21: Tod im Pool
42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Das vielversprechende Schwimmtalent Zack Lindsey wird ermordet im Pool seiner Universität aufgefunden. In der Wohnung des Toten stoßen die Ermittler auf Steroide. Lanies Untersuchungen ergeben jedoch, dass Zack keine Drogen genommen hat. Beckett und Castle versuchen herauszufinden, warum der Schwimmer die Steroide bei sich versteckt hat. Ihre Ermittlungen führen sie zu einer enttäuschten Freundin, einem eifersüchtigen Rivalen und einem zwielichtigen Trainer ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren