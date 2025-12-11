Castle
Folge 24: Knockout
42 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Der Auftragsmörder Hal Lockwood, der über Kenntnisse zur Ermordung von Kate Becketts Mutter verfügt, wird vom Hochsicherheitstrakt in den allgemeinen Vollzug verlegt. Beckett schlägt sofort Alarm, doch Lockwood gelingt es, Gary McCallister zu ermorden, der ebenfalls Informationen zum Mord an Becketts Mutter hat. Während einer Anhörung vor Gericht, gelingt Lockwood eine spektakuläre Flucht. Castle befürchtet, dass es der kaltblütige Mörder auf Beckett abgesehen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren