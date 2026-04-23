Lieben und Sterben in L.A.Jetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 22: Lieben und Sterben in L.A.
41 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Becketts Freund und ehemaliger Ausbilder Mike Royce wird kaltblütig ermordet. Die Spuren weisen darauf hin, dass Royce und sein Mörder gerade erst von Los Angeles nach New York gekommen sind. Um herauszufinden, was Royce in Kalifornien gemacht hat, fliegen Beckett und Castle nach L.A. Hier machen sie Bekanntschaft mit Detective Seger vom LAPD, der die New Yorker Ermittler so schnell wie möglich loswerden möchte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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