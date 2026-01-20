Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 5Folge 15vom 20.01.2026
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Ein Van überfährt einen Studenten, der auf das Fahrzeug schießt - was im ersten Moment wie ein bizarrer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Verbrechen: Castles Tochter Alexis und Sara, die Tochter des reichen Geschäftsmannes Anwar El-Masri, werden von den Insassen des Wagens entführt. Um die beiden jungen Frauen so schnell wie möglich zu retten, erhalten Castle und Beckett Unterstützung von FBI-Agent Harris.

Kabel Eins
