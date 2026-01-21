Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Entführt (2)

Kabel EinsStaffel 5Folge 16vom 21.01.2026
Entführt (2)

Entführt (2)Jetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 16: Entführt (2)

42 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Trotz einer Zahlung von drei Millionen US-Dollar Lösegeld lassen die Kidnapper nur Sara frei. Alexis wird weiterhin in Paris versteckt gehalten, wohin die Kidnapper vor der US-Justiz flüchteten. Da ihm der offizielle Weg zu lange dauert, reist Castle auf eigene Faust nach Frankeich, um seine Tochter zu befreien. Dabei trifft er auf ungewöhnliche Verbündete ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen