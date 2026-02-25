Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Beckett undercover

Kabel EinsStaffel 6Folge 17vom 25.02.2026
Beckett undercover

Beckett undercoverJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 17: Beckett undercover

42 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 16

Beckett wird von höchster Stelle in eine Undercover-Mission berufen: Sechs Drogendealer wurden grausam ermordet, als ein neuer Drogenring den Handel in der Stadt übernahm - doch die Polizei weiß nicht, wer hinter dem Ring steckt. Beckett nimmt die Identität der Dealerin Elena an und trifft sich mit Vertretern des Rings. Die Polizistin wird dabei entführt und soll als Elena für die skrupellosen Unbekannten arbeiten - wie sich herausstellt ist die echte Elena eine Auftragskillerin.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 1 Staffeln und Folgen