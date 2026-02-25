Der Zweck heiligt die MittelJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 19: Der Zweck heiligt die Mittel
41 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Castle und Beckett stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als ein Mord geschieht: Ein Börsenhändler liegt tot in seiner Wohnung. Pikant ist, dass er die Bundesanwaltschaft bei ihren Ermittlungen gegen ein Finanzunternehmen unterstützte. Besonders für Captain Gates wird die Aufklärung spannend, denn sie muss mit ihrer Schwester Elizabeth Weston kooperieren, die die Ermittlungen seitens der Bundesanwaltschaft leitet ...
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
