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Castle

Privatdetektiv Richard Castle

Kabel EinsStaffel 7Folge 11vom 18.03.2026
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Folge 11: Privatdetektiv Richard Castle

42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Castle hat einen Weg gefunden, das Ermittlungsverbot bei der Polizei zu umgehen: Er hat sich kurzerhand eine Detektiv-Lizenz besorgt! So ist es ihm nach einigen ermittlungstechnischen Rangeleien möglich, Beckett bei ihrem neuesten Fall zu unterstützen. Die Mitarbeiterin einer Privatschule wurde erschossen, und der Hauptverdächtige ist ein Staatsanwalt. Doch Castle gelingt es mit einem ungewöhnlichen Trick, den Mann zu entlasten

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