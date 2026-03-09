Castle
Folge 4: Der einzige Zeuge
41 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Der Sohn eines Eisverkäufers wird erschossen. Während Beckett im Umfeld des Toten nach Hinweisen auf den Mörder sucht, geht Castle auf eine ganz besondere Mission: Er ermittelt undercover in einer Grundschule, denn hier wird der kleine Zeuge des Verbrechens vermutet. Dem Schriftsteller gelingt es schnell, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Doch den Zeugen aus der Reserve zu locken ist alles andere als einfach ...
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
