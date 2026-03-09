Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Der einzige Zeuge

Kabel EinsStaffel 7Folge 4vom 09.03.2026
Der einzige Zeuge

Castle

Folge 4: Der einzige Zeuge

41 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Der Sohn eines Eisverkäufers wird erschossen. Während Beckett im Umfeld des Toten nach Hinweisen auf den Mörder sucht, geht Castle auf eine ganz besondere Mission: Er ermittelt undercover in einer Grundschule, denn hier wird der kleine Zeuge des Verbrechens vermutet. Dem Schriftsteller gelingt es schnell, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Doch den Zeugen aus der Reserve zu locken ist alles andere als einfach ...

