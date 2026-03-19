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Castle

Verzweifelte Heilige

Kabel EinsStaffel 7Folge 12vom 19.03.2026
Verzweifelte Heilige

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Castle

Folge 12: Verzweifelte Heilige

42 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Ein Telenovela-Starlet wird ermordet. Während Beckett und ihr Team das Verbrechen bis in höchste diplomatische Kreise hinein untersuchen, kümmert sich Castle mit seiner Detektei um Sophia Del Cordova: Sie war eng mit dem Mordopfer befreundet und vermisst eine kostbare Handtasche, die sie ihrer Freundin geliehen hat. Castle macht sich auf die Suche nach dem guten Stück und muss bald feststellen, dass Del Cordova die Handtasche nicht wegen ihres angeblichen Wertes wichtig ist ...

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