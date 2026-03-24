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Castle

Hongkong Supercop

Kabel EinsStaffel 7Folge 17vom 24.03.2026
Hongkong Supercop

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Folge 17: Hongkong Supercop

41 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

In einem Park wird ein toter Mann ausgeraubt aufgefunden. Die Diebin stellt sich als dessen Freundin und Inspector der Hongkonger Polizei heraus. Die Ermittlungen führen Beckett letztendlich nach Chinatown, wo eine verzwickte Dreiecksbeziehung ans Tageslicht kommt ...

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