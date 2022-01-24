Castle
Folge 18: Aus nächster Nähe
41 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12
Der Politiker Alex Lopez braucht Personenschutz auf einer Charity-Veranstaltung. Ryan übernimmt den Job zusammen mit seinem Schwager. Als Lopez jedoch angeschossen und Carolyn Decker tödlich getroffen wird, fällt der Verdacht plötzlich auf Ryans Schwager, der in illegale Geschäfte verstrickt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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