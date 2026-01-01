Casual
Folge 1: Phase 3
26 Min.Ab 12
Aufgrund von Alex' neuer Leidenschaft sieht sich Valerie veranlasst, die Dinge auf eigene Faust selbst in die Hand zu nehmen. Laura denkt in der Zwischenzeit ernsthaft darüber nach, ihre derzeitige Highschool zu wechseln.
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Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: 2017 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved. & © Season 2: 2016 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved. & © Season 1: 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved. & © Season 4: 2018 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.