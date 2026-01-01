Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 12: 40

29 Min.Ab 12

Alex macht große Pläne für Valeries 40. Geburtstag. Valerie und Drew besuchen währenddessen einen ganz besonderen Ort aus ihrer Vergangenheit. Laura trifft derweil eine endgültige Entscheidung über ihre Zukunft mit Spencer.

