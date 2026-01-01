Zum Inhalt springenBarrierefrei
Casual

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 2
Allgemeinwissen

AllgemeinwissenJetzt kostenlos streamen

Casual

Folge 2: Allgemeinwissen

32 Min.Ab 12

Alex gefällt sich sehr in seiner neuen Rolle als Lauras Lehrer. Seine Unterrichtsmethoden bleiben jedoch fraglich. Valerie nimmt Kontakt zu alten Freunden auf und macht eine beunruhigende und besorgniserregende Entdeckung.

