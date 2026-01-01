Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 13
Der Eremit und der Mond

Folge 13: Der Eremit und der Mond

28 Min.Ab 12

Valerie bemüht sich um ihre Beziehung zu Laura und setzt sich mit ihrer Abneigung gegenüber Dawn auseinander. Alex begibt sich auf einen Campingtrip, der jedoch fürchterlich schiefgeht.

