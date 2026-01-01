Staffel 3Folge 2
Folge 2: Nacht in Burbank
30 Min.Ab 12
Nach der Gedenkfeier für ihren Vater überlegen Alex und Valerie gemeinsam, wo sie seine Asche begraben sollen. Sie verbringen eine Nacht damit, durch die Straßen der Nachbarschaft zu laufen, in der sie aufgewachsen sind.
