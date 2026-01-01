Staffel 3Folge 6
Casual
Folge 6: Troubleshooting
29 Min.Ab 12
Alex hat wieder einmal Probleme damit, seiner Vollzeitstelle nachzukommen. Valerie trifft sich unterdessen mit Jennifer und erfährt ein interessantes Geheimnis über Jack. Laura zieht um die Häuser, um einer Umweltschutzgruppe zu helfen.
Casual
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.