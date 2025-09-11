Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chateau Impossible

HGTVFolge vom 11.09.2025
Folge vom 11.09.2025: Der geheime Salon

45 Min.

Daphne und Ian gehen den nächsten Schritt in ihrem Schlossprojekt und widmen sich nun zwei besonders wichtigen Räumen: einem Empfangswohnzimmer für Kund:innen und einem funktionalen Büro. Beides soll nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch neue Buchungen für ihr Eventgeschäft ermöglichen. Auf sie wartet ein Balanceakt zwischen Tradition und moderner Nutzung.

