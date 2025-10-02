Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chateau Impossible

Folge vom 02.10.2025
44 Min.

Mit seinen 150 Hektar Land, einem Wassergraben, geheimnisvollen Verliesen und unzähligen Zimmern ist das Schloss ein Ort voller Abenteuer. Doch so märchenhaft es wirkt, für Kinder ist es nicht gerade ein sicherer Spielplatz. Deshalb wollen Daphne und Ian das bestehende Spielzimmer umgestalten und es in einen Ort verwandeln, an dem sich die kleinen Prinzen und Prinzessinnen unbeschwert austoben können. Dabei gilt es, den besonderen Charme des Schlosses zu bewahren und zugleich eine kinderfreundliche Umgebung zu schaffen.

