Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chateau Impossible

Ein Schlafgemach für die Prinzessin

HGTVFolge vom 18.09.2025
Ein Schlafgemach für die Prinzessin

Ein Schlafgemach für die PrinzessinJetzt kostenlos streamen

Chateau Impossible

Folge vom 18.09.2025: Ein Schlafgemach für die Prinzessin

45 Min.Folge vom 18.09.2025

In der Hunters Lodge, dem einstigen Zuhause von Daphnes Großvater, soll ein neues Highlight entstehen. Daphne und Ian planen eine elegante Schlafsuite, die nicht nur ihnen selbst als Rückzugsort dient, sondern auch Hochzeitspaare für ihre erste Nacht verzaubern soll. Lichtdurchflutet und luxuriös soll sie sein und wie gemacht für moderne Märchen.

Alle verfügbaren Folgen