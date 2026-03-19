Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance
Folge vom 19.03.2026: Renovieren nach Farben
45 Min.Folge vom 19.03.2026
Ein Paar möchte ein dunkles, in die Jahre gekommenes Haus in ein lebendiges Zuhause voller Farben verwandeln. Ethan und Elizabeth setzen auf historische Details, restaurieren die Küche und bringen mit einer regenbogeninspirierten Farbpalette neues Leben in das Haus – stilvoll und authentisch.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.