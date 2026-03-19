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Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance

Renovieren nach Farben

HGTVFolge vom 19.03.2026
Renovieren nach Farben

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Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance

Folge vom 19.03.2026: Renovieren nach Farben

45 Min.Folge vom 19.03.2026

Ein Paar möchte ein dunkles, in die Jahre gekommenes Haus in ein lebendiges Zuhause voller Farben verwandeln. Ethan und Elizabeth setzen auf historische Details, restaurieren die Küche und bringen mit einer regenbogeninspirierten Farbpalette neues Leben in das Haus – stilvoll und authentisch.

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