Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance
Folge vom 12.03.2026: Platz für die ganze Familie
44 Min.Folge vom 12.03.2026
Ein Paar hat seine Familie jahrzehntelang in einer kleinen Wohnung großgezogen. Nun bot sich die Chance auf ein eigenes Haus mit Geschichte. Ethan und Elizabeth helfen dabei, das alte Craftsman-Haus in ein farbenfrohes, charmantes Familienzuhause zu verwandeln.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.