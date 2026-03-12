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Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance

Platz für die ganze Familie

HGTVFolge vom 12.03.2026
Platz für die ganze Familie

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Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance

Folge vom 12.03.2026: Platz für die ganze Familie

44 Min.Folge vom 12.03.2026

Ein Paar hat seine Familie jahrzehntelang in einer kleinen Wohnung großgezogen. Nun bot sich die Chance auf ein eigenes Haus mit Geschichte. Ethan und Elizabeth helfen dabei, das alte Craftsman-Haus in ein farbenfrohes, charmantes Familienzuhause zu verwandeln.

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