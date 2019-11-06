Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials

Folge 1: Folge 1

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Niels-Peter Jensen ist als Extremsportler von Natur aus ein Draufgänger, der vor keinem auch noch so absurden Test zurückschreckt. Hilfe bekommt er von Sportexperte Christoph "Icke" Dommisch, der sich vor allem durch zwei linke Hände auszeichnet. Die beiden "Checker Buddies" sind die perfekte Mischung aus Theorie und Praxis und testen sich rund um die Welt und quer durchs Internet. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
ProSieben MAXX

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials

Alle 2 Staffeln und Folgen