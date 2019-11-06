Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Smartphone reparieren, einen Grill selberbauen oder in der Natur überleben - heutzutage gibt es im Internet für alles eine Anleitung. Aber wie gut sind diese Tutorials tatsächlich? Niels Peter Jensen und Christoph "ICKE" Dommisch (bekannt als Netman von #ranNFL) nehmen verschiedene Internetvideos unter die Lupe und testen diese im Selbstexperiment. Welche sind hot und welche einfach nur Schrott? Rechte: ProSieben MAXX
