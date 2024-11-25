Wacken-Challenge und Party-Hit mit Kool SavasJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 1: Wacken-Challenge und Party-Hit mit Kool Savas
46 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Haare, bis die Polizei kommt. Und ein Rapper, der durchs Studio mäht. Heute gibt Chris Tall richtig Wolle. Seinen Gast Rapper Kool Savas stellt er direkt vor eine haarsträubende Aufgabe: "Chris Du das hin, an einem Tag einen Party-Hit zu produzieren und damit in die Charts zu kommen?" Heraus kommt "Schaf" - Weltpremiere im Studio und Ohrwurm-Garantie inklusive. Zudem wartet auf Chris Tall eine haarige Wacken-Challenge, für die er sogar einer Polizistin an die Haare geht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chris Du das hin?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben