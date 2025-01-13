Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 13.01.2025
46 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6

Unangenehmer wird es nicht. Die Challenge von Chris Tall und Sternekoch Steffen Henssler: "Chris Du das hin Leistungen im Wert von 1.000 EUR in vier Stunden zu erschleichen?" Geld, Autogramme oder Fotos als Gegenleistung sind verboten. Schaffen beide es, ihren Promi-Status strategisch einzusetzen, ohne dabei vor Scham im Boden zu versinken?

