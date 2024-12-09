Nicht-Rauchen-Challenge mit Mario BaslerJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 3: Nicht-Rauchen-Challenge mit Mario Basler
46 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
"Chris Du das hin?" heißt es für Gastgeber Chris Tall und seine prominenten Besucher in seiner gleichnamigen ProSieben-Comedyshow. Sie stellen sich überraschenden Aufgaben und Missionen wie: "Chris Du das hin, dass niemand über deinen Stand Up lacht?" oder "Chris Du das hin, ein Flugzeug zu fliegen und zu landen?". In jeder Folge arbeitet Chris mit einem der mutigen Promis die Challenges im Gespräch auf und sie erwarten neue Überraschungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chris Du das hin?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben