Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 19.11.2018: 83er VW Golf I GTI
45 Min.Folge vom 19.11.2018Ab 12
Auf dem weltweit größten GTI-Treffen am Wörthersee kommt Chris Kubicki auf den Geschmack. Der erfahrene Oldtimer-Spezialist möchte mit seinem Kompagnon Mäx Key einen Golf 1 der Pirelli Edition aus dem Jahr 1983 aufmöbeln. Doch so wie er dasteht, ähnelt der Wagen einem riesigen Puzzle aus Einzelteilen. Die Karosserie wurde schon restauriert, aber den Rest müssen die Kfz-Freaks in der Werkstatt Stück für Stück zusammensetzen. Behalten die Jungs beim Schrauben den Überblick, sodass aus dem VW wieder ein vorzeigbares Automobil wird?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.