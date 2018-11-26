89er Lancia Delta HF IntegraleJetzt kostenlos streamen
Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 26.11.2018: 89er Lancia Delta HF Integrale
45 Min.Folge vom 26.11.2018Ab 12
In dieser Folge widmen sich Chris und Mäx einer Rallye-Ikone. Der Lancia Delta HF Integrale hat Ende der Achtzigerjahre auf Offroad-Pisten für Furore gesorgt - und die Autoexperten haben in Fürstenfeldbruck einen Sammler aufgetan, der ein umgebautes Exemplar zum Verkauf anbietet. Die Sache hat allerdings einen Haken: Denn die Optik des Wagens verspricht die Leistung eine EVO 2-Modells, aber unter der Haube steckt statt eines Zweiliter-Vierzylinders ein 8V-Motor ohne Kat. Dieser Umstand könnte den Oldtimer-Spezialisten das Geschäft vermiesen.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.