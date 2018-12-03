Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 03.12.2018: 69er Mercedes 300 SEL
45 Min.Folge vom 03.12.2018Ab 12
Die Oldtimer-Spezialisten haben es dieses Mal auf eine sportliche Limousine abgesehen, denn mit einem Mercedes 300 SEL 6.3 lassen sich satte Profite erzielen - vorausgesetzt man findet ein gut erhaltenes Modell zum kleinen Preis. Chris hat ein Exemplar aufgespürt, das aus den USA reimportiert wurde. Der Wagen ist nahezu rostfrei, aber die Luftfederung und die Wasserpumpe bereiten den Autokennern Kopfschmerzen. Gleiches gilt für das 49 Jahre alte Nussbaumfurnier - die Zierteile sind so marode, dass sich ein Fachbetrieb um das Problem kümmern muss.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.