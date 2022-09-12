Folge vom 12.09.2022
Das Zen-HausJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 12.09.2022: Das Zen-Haus
45 Min.Folge vom 12.09.2022
Neuer Auftrag mit guter Energie: Christinas neue Kunden besitzen ein kleines Häuschen aus den 50ern in Long Beach. Doch die separate Küche im veralteten Design und das abgetrennte Wohnzimmer stören Mark und Michelle vor allem dann, wenn sie Gäste zu sich einladen. Sie wünschen sich einen offenen Wohn- und Essbereich, eine Küche als Herzstück des Hauses und ein Design, dass die gute Energie des Hauses einfängt. Auf der Wunschliste steht der romantische Boho-Stil gemixt mit industriellen und modernen Elementen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.