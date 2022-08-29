Folge vom 29.08.2022
Omas BetonformsteineJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 29.08.2022: Omas Betonformsteine
44 Min.Folge vom 29.08.2022
Ein befreundetes Paar von Christina und Mike haben ihren Verwandten ein Haus aus den 50er-Jahren abgekauft. Darin findet sich noch die alte Original-Küche – nicht das, was sich eine junge Familie mit Kids so vorstellt. Damit das alte Haus passend für die nächste Generation gemacht wird, plant Christina höhere Decken, einen Durchbruch zwischen Küche und Wohnzimmer mit Blick in den Garten und einen modernen Mid-Century-Look mit smarten Technik-Gadgets. Die Küche wird mit einer riesigen Insel und tollen Schränken modernisiert – perfekt für Dinner Partys und Familienfeste.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.