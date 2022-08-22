Folge vom 22.08.2022
Schwarz und/oder weiß?Jetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 22.08.2022: Schwarz und/oder weiß?
45 Min.Folge vom 22.08.2022
Tressa und Mike zogen mit ihren beiden Kindern in das Haus von Tressas Oma. Dort ist alles noch im 50er-Jahre-Stil gehalten und die Familie wünscht sich ein zeitgemäßes Makeover, das zu ihnen passt. Die Frage ist bloß: Was wollen die beiden? Während Tressa Mid-Century modern mag, hätte Mike alles gerne modern und neu – ein echtes Smart Home. Christina muss das Budget von 100.000 Dollar für die Umgestaltung von Küche und Wohnzimmer einhalten, während sie versucht, die beiden Stile ihrer Kunden zusammenzubringen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.