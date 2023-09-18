Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 18.09.2023: Hundeliebe
45 Min.Folge vom 18.09.2023
Danny und Nicole sind verlobt, kinderlos, lieben ihre drei französischen Bulldoggen – und Christinas Stil. Deshalb engagieren sie die Einrichtungsexpertin, um ihnen bei der Umgestaltung ihres Zuhauses zu helfen. Vor allem die Küche braucht mehr Stauraum und ein neues Design, das sich zwischen Landhausstil und modernem Flair bewegt. Christina designt einen Wohnraum, der sich perfekt zum Kochen, Einladen und Zusammensein eignet. Mit Hilfe eines Tierkommunikators bauen Christina und Josh außerdem eine engere Bindung zu ihren eigenen Hunden auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.