Christinas kalifornischer Traum

HGTVFolge vom 07.02.2025
45 Min.Folge vom 07.02.2025

Ein Paar kämpft seit Jahren mit der Fertigstellung seines 100 Jahre alten Hauses. Christina übernimmt und schafft einen harmonischen Mix aus Küstenästhetik und modernen Updates. Der Höhepunkt? Eine markante, feuerrote Wendeltreppe, die das Herzstück des renovierten Wohnraums wird.

